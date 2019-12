Mesto Žilina vs spoločnosti G. Trabelssie: Zhrnutie v predvečer hlasovania

Dovoľte mi ešte raz vysvetliť môj postoj ako primátora a vyjadriť sa k hlavným obavám a pripomienkam, ktoré sme za posledné dva týždne zachytili v súvislosti s dohodou o vyrovnaní.

V posledných dňoch v Žiline silne rezonuje návrh vyrovnania vzťahov mesta so spoločnosťami G. Trabelssieho. Keďže ide o mimoriadne komplikovanú a pre mnohých z nás aj emocionálnu tému, ozýva sa veľa kritických a podozrievavých hlasov, čo považujem za prirodzené a rozumiem tomu.

Zároveň v týchto dňoch vyšlo aj niekoľko článkov v celonárodných médiach, ktoré hodnotia tento náš návrh negatívne. V prvom rade chcem povedať, že si veľmi vážim prácu Aktuality, DennikN, SME, Zastavme korupciu, ako aj samotných novinárov, ktorí túto tému spracovávali. Majú za svoju dlhodobú prácu pre túto krajinu môj hlboký rešpekt a ide o ľudí, s ktorými zdieľam hodnoty aj svetonázor. O to viac ma mrzí, že konkrétne túto tému podľa mňa nespracovali korektne, nešli dostatočne do hĺbky, ani do histórie vzťahov a neposudzovali text návrhu zmluvy v celkovom kontexte, v ktorom vznikala. Z týchto dôvodov dospeli z môjho pohľadu k nesprávnym záverom.

Osobne dohodu považujem za výhodnú a za kľúčovú pre ďalší rozvoj mesta, inak by sme s ňou pred verejnosť nepredstúpili. Ak sme niečo podcenili, je to náročnosť komunikácie tak zložitej témy a ľahká možnosť jej zneužitia. Aj preto v týchto dňoch intenzívne komunikujeme nielen so spomínanými médiami. Osobne som sa zúčastnil zasadnutí komisií mestského zastupiteľstva, tento týždeň prebehlo stretnutie s poslancami, v utorok s verejnosťou, v stredu som absolvoval verejnú diskusiu v OZ proti korupcii a všade snažím ja aj kolegovia vysvetliť nepresnosti, ktoré vo verejnej diskusii vnímame. Na každú jednu pripomienku, otázku, obavu máme rozumné a logické vysvetlenie a videl som na týchto stretnutiach na vlastné oči, ako ľudia ktorí do miestnosti vstupovali ako odporcovia, alebo plní nedôvery, odchádzali presvedčení, resp. minimálme s pochopením celej situácie.

Ako vedenie mesta pracujeme s tromi základnými východiskami, s realitou, ktorú cítíme, že nie všetci chápu:

Ísť súdnou cestou považujeme až za plán B. Ako ukázal nedávno ukončený spor mesta s Auparkom, môže trvať aj vyše dekádu kým spory skončia (spor trval 12 rokov, Žiline hrozilo, že Auparku bude musieť zaplatiť 17 mil. EUR). Počas týchto rokov bude Žilina ďalej stagnovať v parkovacej politike, a objekty, ktoré sa dnes snažíme získať späť pod mesto, budú naďalej chátrať. A navyše, výsledok sporov nie je dopredu zďaleka istý. Preto sa snažíme ísť cestou dohody. Dohoda má dve strany, nie jednu. Obidve strany musia s dohodou súhlasiť, preto sú v nej veci, ktoré sú výhodné pre protistranu a naopak, veci výhodné pre mesto. Ako celok je ale dohoda výhodná pre mesto. Určite nejde o dokonalé riešenie, ide v určitých oblastiach o bolestivý kompromis, ktorý je ale prijateľný pre obe strany a prináša výsledok okamžite, bez rokov súdnych sporov s neistým koncom. Dohoda nenapráva krivdy minulosti, nenastoluje spravodlivosť za minulé krivdy a chyby. Mesto nie je v pozícií sily, ktorá by nám umožnila niečo také dosiahnuť. Ak toto niekto od našich rokovaní očakával, je určite sklamaný. Cieľom rokovaní je raz a navždy ukončiť konflikty a traumy, ktoré mesto blokujú v rozvoji, získať veci, ktoré mesto pre svoj ďalší rozvoj potrebuje, výmenou za veci, ktoré naopak pre mesto nie sú kľúčové. Nikto preto nemôže očakávať, že dohodou dosiahneme, že majetky, ktoré mesto kedysi stratilo pod cenu, teraz získa späť za rovnako výhodnú cenu. To bohužiaľ už nie je reálne. Pracujeme so situáciou tu a teraz, so súčasným stavom.

Dovoľte mi teraz vyjadriť sa aj na tomto mieste k hlavným obavám a pripomienkam, ktoré sme za posledné dva týždne zachytili:

Mesto sa dobrovoľne vzdáva majetku v Žilinskej parkovacej spoločnosti

Toto je jeden z najväčších kameňov úrazu. Časť odporcov dohody si myslí, že sumu cca 5,3 mil. EUR, ktorú kedysi mesto do ŽPS vložilo, môžeme získať späť. Jednak dnes ide už len o sumu cca 3,5 EUR a zároveň, právny názor mesta je, že šanca vysúdiť tieto peniaze je MIMORIADNE nízka. (Spoločnosť nemá iný majetok okrem pohľadávky voči spol. ŠPORT PARK, s.r.o. vo výške 5,7 mil. €, ktorá je zrelá na konkurz (jej záväzky sú väčšie ako majetok))). Preto považujeme za veľmi racionálne a výhodné tento hypotetický podieľ vymeniť za areál v Bytčici, resp. za časť hodnoty Korytnačky, v druhom variante. Namiesto nereálnych peňazí získavame reálny majetok.

Mesto získava ruiny a vzdáva sa hodnotného majetku

S týmto nesúhlasíme a zároveň sa pýtame, aká je alternatíva? Nechať cenné, hoc chátrajúce objekty aj naďalej špatiť mesto a nesnažiť sa vyriešenie ich situácie? My sme pred voľbami sľúbili, že sa o riešenie pokúsime. Mesto má zámer aj možnosti riešenia pri väčšine objektov o ktorých je reč. Prevzatie parkovania nám otvára úplne nové možnosti, ktoré v dohode nie sú zahrnuté. Pre Karpatskú máme zdroje a potenciálnych investorov, s ktorými verím, že areál dokončíme. Kaštieľ, ako som už spomínal získavame ako majetok za protihodnotu v ŽPS, ktorý by sme inak už nikdy nevideli. Minimálne na rekonštrukciu parku mesto zdroje má/vie v najbližších rokoch získať. V prípade zisku korytnačky rokujeme s Olympijským výborom, ktorý tento týždeň dostal oficiálne schválených 60 miliónov EUR na budovanie športovej infraštruktúry. Niekto povie, že kupujeme ruiny, ale my kupujeme majetok s určitou hodnotou na základe znaleckých posudkov a s potenciálom, ktorý je nevyčísliteľný – pokiaľ ho dokážeme využiť.

Mesto sa snaží pretlačit dohodu podozrivo narýchlo

Považujem túto kritiku za čiastočne oprávnenú, ale určite v tom nebol z našej strany zámer. Dohoda bola do veľkej miery pripravená už na jeseň (október), zdržanie nastalo pre množstvo sporných bodov, ktoré bolo nutné vyjednať a naťahovalo sa to až do začiatku decembra. Dohodu sme predstavili okamžite ako to bolo možné.

Dohoda neprešla odbornými komisiami.

Za minulý a tento týžden zasadli k prejednávaným materiálom všetky relevantné odborné komisie. Nad rámec zákonných povinností mali poslanci možnosť individuálnach konzultácii s právnou kanceláriou a ako som už spomínal, tento týždeň prebehli niekoľkohodinové hromadné prezentácie pre poslancov aj pre verejnosť.

Mesto získava kaštieľ v Bytčici za nevýhodnú cenu

Zverejnené články pracujú so sumou 624 000, za ktorú mal GT nadobudnúť kaštieľ v Bytčici. K majetku sa ale neskôr pripojila ďalšia parcela za 756 200, teda ide spolu o 1,3 mil. EUR. Aktuálna hodnota majetku, ktorý mesto získava na základe znaleckého posudku je 3,2 mil. EUR. Tento záver mimochodom vyplýva nie z jedného, ale z troch rôznych znaleckých posudkov, rôznych znalcov, z rôznych období a rôznych zadávateľov.

Mestu sa neoplatí bojovať o parkovaciu spoločnosť, keď zmluva s ňou končí v 2023

Mesto si nemôže dovoliť ďalšie štyri roky stáť na mieste a nemodernizovať parkovaciu politiku. Zároveň prichádzame minimálne o sumu 200 000 EUR ročne, čo je najkonzervatívnejší odhad ziskov z parkovania.

Parkovacia zmluva v skutočnosti neblokuje rozvoj parkovacej politiky mesta

Mesto Žilina na základe zmluvy, resp. dodatku k Zmluve o prevádzke parkovísk a poskytovaní služieb pri prevádzke parkovísk (Žilinská parkovacia spoločnosť) nemôže robiť vlastnú parkovaciu politiku.

Mesto predáva pozemky pod OC Mirage pod cenu

Tento bod, prevod pozemkov mesta do vlastníctva GT je v dohode zahrnutý na základe požiadavky časti poslancov a obe strany súhlasia s jeho odstránením z textu. Suma 55 EUR na m2 je skutočne na centrum mesta mimoriadne nízka. Ale je nutné si uvedomiť, že tieto pozemky su zastavané. Ide teda o pozemky, ktoré mesto i) nevyužíva, ii) užívať nemôže, iii) nemá z nich žiaden príjem, iv) nekúpi ich nikdy nikto iný ako GT (čo RADIKÁLNE znižuje ich trhovú hodnotu, keďže trhová hodnota je niečo, na čom sa stretne ponuka/dopyt na trhu, v danom prípade trhový dopyt nejestvuje a jestvovať nemôže, dopyt tvorí 1 človek).

Mesto stráca hodnotný pozemok na Košickej, bude platiť GT nájom

Tento pozemok mesto momentálne využíva ako dieľne pre DPMŽ. Kritické analýzy nepracujú s informáciou, že mesto aktuálne rieši projekt presunu týchto dieľní do areálu DPMŽ na Kvačalovej. Týmto pre mesto pozemok na Košickej stratí strategický význam a keďže mesto ho nebude využívať (ak, tak len dočasne), nebude ani platiť nájom. Je zároveň obklopený pozemkami spoločnosti SIRS (GT), teda aj z pohľadu ďalších investícii alebo predaja tohto pozemku iným záujemcom, nejde o perspektívny pozemok pre mesto. K tomuto pozemku sa zároveň viaže toxická zmluva z čias Jána Slotu, ktorá za určitých podmienok ukadá mestu povinnosť vyplatiť spoločnostiam GT poplatky za využívanie susediacich pozemkov spätne až do roku 1996, v celkovej hodnote 2,5 - 4 mil. EUR. Dohodou o vyrovnaní toto nebezpečenstvo zaniká, čo kritické analýzy tiež neberú do úvahy.

Neštandarndá odmena pre právnu kanceláriu

Štandardná odmena pre právnikov za tento druh sporov je 10-20% z objemu získaného majetku. Mesto sa s advokátskou kanceláriou vzhľadom na veľkú neistotu ohľadom výsledku zastupovania dohodlo na podielovej odmene vo výške 17 % z čistého majetkového prospechu pre mesto (17 centov z každého získaného €) a to preto, aby jednak boli právnici na výsledku motivovaní a jednak preto, aby mesto neplatilo za služby priebežne. Táto odmena by dnes predstavovala podľa zmluvy sumu 700.000 EUR – 900.000 EUR (v závislosti od varianty). V rokovaniach s právnou kanceláriou sme túto odmenu dokázali znížiť na 300.000 € + DPH. Zároveň chcem upozorniť na fakt, že vo všetkých doterajších sporoch s GT mesto ťahalo za kratší koniec. Vďaka schopnostiam týchto právnikov sme boli prvý krát schopní uhrať zlepšenie postavenia mesta. Nebolo to ľahké a právnici naše očakávania splnili až predčili. Nevyberali sme si podľa ceny, ale podľa schopností a renomé. Vývoj podľa nás potvrdil správnosť tohto prístupu.

GT predáva majetky za vyššiu cenu, než za akú ich nadobudol

Tu sa vraciame na začiatok. Všetci sme si vedomí toho, že niektoré z týchto majetkov, či už chybami, alebo zlými úmyslami mesto v minulosti stratilo, alebo ich predávalo pod cenu. Neexistuje ale už dnes nástroj, ktorý by prinútil protistranu, aby nehnuteľnosi vrátila mestu za inú mestom nadiktovanú sumu. Hoc chápem a tiež cítim pocit nespravodlivosti, pozerať sa naspať a porovnávať sumy, za ktoré protistrana majetky získala a za aké ich dnes predáva...to nemá zmysel. Ak by sme trvali na pôvodných sumách, žiadna dohoda by nebola možná. Musíme si odpovedať na otázku čo je zdopovednejšie. Posunúť mesto ďalej a získať maximum toho čo v dnešnej situácii môžme, alebo bojovať a byť zaseknutí v sporoch ďalšiu dekádu, bez istoty, že docielime spravodlivosť? Na to si musí asi odpovedať každý sám, náš postoj sme verejne deklarovali.

Ak ste sa dočítali až sem, chcem sa vám podakovať a dúfam, že tento text pomohol rozptýliť niektoré nejasnosti a pochybnosti. Išli sme do tejto témy s najlepším úmyslom, vedeli sme, že sa na nás znesú hromy blesky, veľká miera nepochopenia a nedôvery. Sme ochotní to podstúpiť, lebo veríme, že je to pre Žilinu nevyhnutné. Nech dopadne zajtrajšie hlasovanie akokoľvek, nevzdáme tento boj, vrátime sa k rokovaciemu stolu alebo budeme hľadať iné riešenia. Pekný zvyšok týždňa.